«Укрспирт» передумав підвищувати ціни з 1 березня

ДП «Укрспирт» не застосовує другий етап підняття ціни на спирт

«На виконання Протокольного доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України за результатами робочої зустрічі проведеної 27.01.2017 року щодо обговорення цінової політики ДП «Укрспирт», яка відбулася за участю Міністра аграрної політики та продовольства Кутового Т.В., заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальової О.В., представників Мінагрополітики, ДП «Укрспирт», асоціації «Легальних виробників алкоголю», провідних підприємств виробників алкогольних напоїв, ДП «Укрспирт» з 01.03.2017р. не застосовує другий етап підняття ціни на спирт етиловий ректифікований», – зазначено на офіційному сайті підприємства.

Зауважимо, в січні 2017 року ціни на спирт в Україні зросли на 10,6%. В «Укрспирті» планували ще одне зростання цін – із березня, на 8%. Про цьому підвищити ціни планували не лише на спирт, а й на всю спиртовмісну продукцію.

Натомість міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий рекомендував ДП «Укрспирт» скасувати заплановане підвищення цін, оскільки це може негативно вплинути на горілчану галузь.

Державне підприємство «Укрспирт» – найбільший виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні. Загальна виробнича потужність ДП «Укрспирт» – понад 30 мільйонів декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

«Укрспирт» реалізує продукцію на внутрішньому та зовнішніх ринках. Нині одним із пріоритетних завдань є розвиток експортного напрямку. Продукти «Укрспирту» реалізують на ринках Середньої Азії та Кавказу, Туркменістану, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Австрії, Польщі.