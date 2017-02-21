У пункті пропуску Корчова – Краковець затримали українців із 250 кілограмами гашишу

Спробу контрабанду 250 кг гашишу на суму близько 9 мільйонів злотих припинили польські прикордонники у пункті пропуску Корчова – Краковець

Це найбільша партія контрабандних наркотиків, яку заарештували впродовж останніх кількох років працівники польської прикордонної охорони. Наркотики перевозили у двох автомобілях, на сховок наркотиків вказав собака прикордонників, 2-річний Хіро. Про це інформує сайт Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі.

Контрабандистами, який затримали в суботу, 18 лютого, були троє громадян України: 33-річна жінка та двоє чоловіків (45 і 38 років). Прикордонники обрали їхні автомобілі для ретельнішої перевірки, щоб визначити легальність їх походження. Після того, як спрацював собака, навчений знаходити наркотики, унаслідок огляду прикордонники виявили 250 кілограмів гашишу. Товар був прихований у спеціальних схованках у підлозі машин.

Українців затримано, їх звинувачено в участі в організованому злочинному угрупованні, що займається контрабандою наркотиків. Тепер їм загрожує покарання – позбавлення волі від 3 до 15 років. Окрім того, суд застосував до них 3-місячне утримання під вартою. Обидва автомобілі, в яких перевозили наркотики, конфісковано.

Краковець – Корчова є найпопулярнішим міжнародним автомобільним пунктом пропуску у Львівській області. Розташований у Яворівському районі, неподалік смт Краковець, на міжнародному європейському маршруті E40. Це найдовший європейський автошлях довжиною 8500 км, що з’єднує французьке місто Кале через Бельгію, Німеччину, Польщу, Україну, Росію, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан і Киргизстан із казахським містом Ріддер біля кордону з Китаєм.

Відразу за пунктом пропуску з польського боку починається автострада А4 – найдовша польська автомагістраль, що є польською ділянкою міжнародного автошляху E40 і основним шляхом до великих польських міст Ряшів, Тарнув, Краків, Катовіце, Глівіце, Ополе, Вроцлав, Легницю та до кордону з Німеччиною.

ПП Корчова –Краковець є одним з найбільших пунктів пропуску у Львівській області та на всьому українсько-оольському кордоні. Він призначений для контролю проїзду через кордон вантажних автомобілів, автобусів і приватного транспорту. Можливість перетину цього пункту пропуску залізничним транспортом та пішо – відсутня.