У Львові відсвяткував 80-річчя легендарний плавець

Сьогодні, 21 лютого, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський привітав з ювілеєм ветерана спорту України, призера Олімпійських ігор 1964 року з плавання Георгія Прокопенка

Георгій Якович виступав на Олімпіадах 1960 р. (у Римі) і у 1964 р. (у Токіо). На Іграх у столиці Японії виборов срібло. За роки спортивної кар’єри Прокопенко чотири рази встановлював світові рекорди, одинадцять разів – рекорди Європи у плаванні брасом. Тричі ставав чемпіоном континенту, п’ять разів здобував перемогу на союзних першостях.

Уродженець міста Кобеляки, що на Полтавщині, Прокопенко увійшов в історію світового плавання не лише завдяки поважній колекції здобутих нагород, а й як спортсмен, який уперше застосував революційну техніку брасу – так званий стиль «пізнього вдиху». Цей «спортивний винахід» українця підхопили і використовували згодом усі провідні брасисти світу.

Юрій Турянський вручив ювілярові подарунок від імені обласного відділення НОК – торт, виготовлений у формі плавального басейну з олімпійськими кільцями.

Разом із головою відділення Національного Олімпійського Комітету Львівщини до гостинного помешкання родини Прокопенків у Львові завітали начальник управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА Юрій Майборода; виконавчий директор обласного відділення НОК Христина Опьола; член виконкому відділення НОК Львівщини та перший заступник голови обласної організації спортивного товариства «Динамо» Віктор Яцковець. Саме у цьому товаристві Георгій Якович почав працювати у Львові після закінчення спортивної кар’єри.

Відзначимо, що Георгія Прокопенка особисто у телефонній розмові привітав і президент НОК України Сергій Бубка. Сергій Назарович побажав ювілярові здоров’я та довголіття.

Дружина ювіляра Інна Вікторівна приготувала чай і запросила гостей до святкового столу. Торт з олімпійською символікою на честь призера Ігор 1964 року припав до смаку усім. Особливо ювілярові, як сказав він сам.

«Дуже приємно вітати Георгія Прокопенка з 80-річчям. Він один із найславетніших представників плавання України. Глибокої поваги заслуговують не лише його видатні звитяги на плавальних доріжках, а й його життя після закінчення кар’єри спортсмена. До прикладу, у віці 50 років він виступав на чемпіонаті Львова серед вищих навчальних закладів, де змагався з молодшими на 30 років від нього студентам. І здобув дві перемоги. Це чудовий приклад людини, яка досягла вершин спорту і продовжувала пропагувати ідеї здорового способу життя після закінчення виступів на найвищому спортивному рівні. Міцного здоров’я, бадьорості і довгих років життя бажаю Георгієві Яковичу», – сказав Юрій Турянський.