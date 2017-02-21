У ЛНУ стартував ІІ Студентський історичний турнір

Сьогодні, 21 лютого, розпочався Студентський історичний турнір імені Михайла Грушевського

Про це інформує ЛНУ ім. Івана Франка. Цей турнір уже другий рік поспіль організовують Наукова бібліотека та історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за підтримки Львівської міської ради. У турнірі беруть участь 23 команди – студенти (історики та юристи) з10 вищих навчальних закладів України.

Цьогоріч участь у змаганнях беруть студенти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Запорізького національного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

До складу журі входять співробітники Наукової бібліотеки, викладачі, аспіранти та студенти-старшокурсники історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відкриття турніру відбулося в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасників заходу привітали заступник голови оргкомітету турніру, директор Наукової бібліотеки Василь Кметь і член оргкомітету, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, заступник декана історичного факультету Руслан Сіромський, побажавши плідного змагання, аргументованих дискусій та командного духу.

Завтра відбудуться друга і третя відбіркові ігри, а 23 лютого – фінальний поєдинок студентів та нагородження переможців турніру.