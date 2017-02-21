Прокуратура перевірить, чому поліцейський не подав електронну декларацію

Розпочато досудове розслідування за фактом умисного неподання електронної декларації працівником поліції

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Відділ організації діяльності в сфері запобігання та протидії корупції, опрацьовуючи відомості Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановив, що працівник Національної поліції у Львівській області не подав декларації.

З’ясовано, що заступник начальника Сокальського відділення поліції – начальник слідчого відділення Червоноградського відділу поліції, будучи звільненим зі служби в жовтні 2016 року, умисно не подав щорічну декларацію за 2015 рік, яку необхідно було подати до 30 жовтня 2016 року, а також декларацію при звільненні, яку потрібно подати не пізніше, ніж упродовж двадцяти робочих днів із дня, коли суб’єкт декларування дізнався про звільнення.

За фактом умисного неподання працівником ГУ НП у Львівській області декларації зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації). Досудове розслідування в ньому проводить слідчий відділ прокуратури Львівської області.

За вчинення цього правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.