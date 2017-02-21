До Львова з Канади приїде продюсер фільму “Гіркі жнива”

Ігор Ігнатович відвідає Львів з нагоди прем’єри стрічки «Гіркі жнива» – першої англомовної художньої стрічки, в основу якої лягли трагічні події в Україні початку ХХ століття – Голодомор 1932-33 років

24 лютого, о 10.00, в Актовій залі головного корпусу НУ «Львівська політехніка» (вул. С. Бандери, 12) відбудеться зустріч з Ігорем Ігнатовичем – відомим канадським підприємцем, меценатом, громадським діячем українського походження.

Зазначимо, що, досягнувши видатних результатів у сфері фінансів і медичних технологій в Канаді, зокрема, заснувавши ряд успішних інвестиційних фондів та компаній, таких як «Acuity Funds», «First Generation Capital Inc.» та інших, що стали провідними суспільно-відповідальними фірмами Канади, Ігор Ігнатович також реалізував ряд освітніх проектів, зокрема, заснував «Ihnatowycz Institute for Leadership» при «Richard Ivey School of Business», підтримав створення Центру УКУ та ін.

Окрім успішної професійної діяльності, Ігор Ігнатович активно долучається до українського руху за кордоном, є заступником голови Дорадчої ради Конгресу Українців Канади, бере участь у житті української громади у Торонто, виступив як меценат багатьох проектів, серед яких відновлення будівлі Королівської Консерваторії в Торонто (сьогодні «Ihnatowycz Hall»), розбудови українського Дому Опіки в Торонто, перебудови пластового табору при станиці Торонто тощо. У 2013 році підтримав зйомки та став продюсером фільму «Гіркі жнива» («Bitter Harvest»).

Початок зустрічі – о 10.00. У заході візьме участь директор Представництва Світового Конґресу Українців в Україні Сергій Касянчук.

Нагадаємо, “Гіркі жнива” – канадський фільм про українську трагедію – Голодомор 1932-1933 років, головні ролі в якому виконували британські актори.

Це стрічка про життя та кохання звичайного парубка Юрія, яке кардинально змінюється у страшних 1932-1933 роках, та про боротьбу гордого українського народу із сталінськими репресіями.

Закрита прем’єра картини відбулася на фестивалі для кінопрокатників «American Film Market» наприкінці 2015 року. У 2016 році фільм представили на Берлінале та на Каннському кінофестивалі.

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