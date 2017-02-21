Львівські патрульні нагадали водіям, як слід перевозити дітей (відео)

Патрульні провели профілактичні бесіди з водіями, які порушують правила перевезення дітей

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Перебуваючи в автомобілі, маленькі пасажири не можуть самостійно контролювати свою безпеку, тому про неї мають подбати батьки. Саме тому напередодні патрульні поліцейські провели бесіди з водіями, які нехтують правилами перевезення дітей.

Дорослі, яких зупиняли інспектори, не створили належних умов для безпеки своїх малюків. Дехто перевозив на передньому сидінні одразу двох малолітніх осіб. А, згідно з пунктом правил дорожнього руху 21.11б, «забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів або тих, що не досягли 12-річного віку, без використання спеціальних засобів (дитячих сидінь)». Зазначені сидіння попереджають травмуванню дітей під час різких маневрів транспортного засобу.

Нагадаємо, дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів або тих, що не досягли 12-річного віку, заборонено перевозити:

у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу;

на передньому сидінні легкового автомобіля – без використання зазначених спеціальних засобів;

на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.