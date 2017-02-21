Львів’ян запрошують відвідати проект «Locals/Місцеві»

Галерея-кав’ярня «Щось Цікаве» запрошує на виставку ілюстрацій Альони Сторм проекту «Locals/Місцеві», що триватиме з 23 лютого по 16 березня

На виставці буде представлено ілюстрації облич міст України у стилі графіка, створених із символів цих міст.

Автор проекту – художниця-ілюстратор Альона Сторм. Вона родом із Херсона, але зараз мешкає в Норвегії, Осло. Ще 2015 року Альона почала роботу над створенням перших ілюстрацій, натхненних рідною країною, згодом вони перетворилися на персональний художній проект. Наразі він налічує 13 ілюстрацій, присвячених містам/областям України, авторка активно працює над створенням другої частини проекту.

Кожна ілюстрація – це жіноче або чоловіче обличчя міста, створене з використанням історичних, культурних, промислових, природних символів і елементів, що належать саме цьому місту/регіону. Усі ілюстрації намальовані від руки на папері в стилі графіка.

Ідея і натхнення художніх робіт покликані показати різноманітність та унікальність кожного регіону України, ознайомити глядачів з культурним та історичним багатством нашої держави. Через ілюстрації, використовуючи символи, важливі елементи цих міст, автор показує українські міста з нового боку. Проект не був би таким без допомоги місцевих мешканців, тих хто живе чи є родом з цих міст і хто ділиться своїми історіями і знаннями про рідний край. Символи, які використовуються для створення ілюстрацій, ретельно вибираються через вивчення історії, культури, традицій міст, але найголовніше через поради і спілкування з місцевими. Саме тому проект взяв таку назву.

Подія: https://www.facebook.com/events/722346121275867/

Виставка триватиме з 23 лютого по 16 березня 2017 року в галереї-кав’ярні «Щось Цікаве». З 07:00 по 23:00. Вхід вільний.