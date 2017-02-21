Нацакадемію сухопутних військ відвідали майже півтисячі випускників

Майже півтисячі учнів випускних класів, які навчаються у школах Львова й області, завітали до навчального закладу на День відкритих дверей

Юнаки та дівчата ознайомилися з умовами навчання та побуту майбутніх офіцерів, на власні очі побачили зразки озброєння та військової техніки, зокрема й новітньої.

Заходи розпочали у клубі Академії, де гості переглянули презентаційний фільм про сучасні курсантські будні, а, оглянувши експозицію музею вишу, докладніше ознайомилися з історією навчального закладу.

Згодом школярі, розділившись на декілька груп, у супроводі курсантів вишу відвідали провідні кафедри академії. У стрілецькому навчально-тренувальному комплексі вони не лише спостерігали за вправною роботою курсантів, а й перевірили власну влучність у стрільбі з оптико-електронних тренажерів стрілецької зброї. Нікого не залишили байдужими й сучасні тренажери бойових машин – БМП і танків.

Загалом набір до Національної академії сухопутних військ впродовж останніх років значно зріс. Водночас зросла й кількість охочих здобути офіцерський фах.