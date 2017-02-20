Єпископи УГКЦ вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

У день пам’яті Героїв Небесної сотні та всіх загиблих за свободу, волю і краще майбутнє України, 19 лютого, преосвященні владики Михайло (Колтун), єпарх Сокальсько-Жовківський, Степан (Меньок), екзарх Донецький, і Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, помолилися панахиду перед пам’ятним хрестом на вулиці Героїв Небесної сотні, де три роки тому загинуло найбільше найкращих синів українського народу. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Владика Михайло (Колтун) у своєму слові до присутніх попросив, аби Бог почув наші молитви.

«Щоб серед метушні, яка панує навколо нас, ми всі долучилися до священного, – до молитви за померлих. Це є священне діло, яке не минає, а дає мотив жити далі. Поминаючи наших померлих Героїв, ми маємо що брати для життя – цінності, з якими вони йшли на Майдан. Маємо вшановувати їхню пам’ять і продовжувати їхнє святе діло для побудови кращого життя у вільній, незалежній Україні», – закликав усіх і кожного єпископ.