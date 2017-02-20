УКУ запрошує на семінар-презентацію «Методи інтерпретації Нового Завіту»

Під час семінару, який проходитиме в УКУ, відбудеться презентація двох монографій у галузі біблістики

Перша – це книга отця Йоаникія Черського, «Методологія досліджень Нового Завіту», у перекладі польської Андрія Шкраб’юка. Друга представлена монографія «Термін ζητέω в євангелії від св. Луки» отця Юрія Щурка вийшла друком в 2016 році в м. Ополє (Польща).

Під час заходу о. Йоаникій Черський також прочитає невелику доповідь про метод лінгвістичного аналізу стосовно Нового Завіту. Модеруватимуть зустріч Тарас Тимота о. Юрій Щурко. Про це інформує сайт “Духовна велич Львова”.

Якщо говорити про отця Януша (Йоаникія) Черського – то це відомий дослідник, член Товариства польських біблістів. Багато років він очолював кафедру екзегези Нового Завіту в Опольському університеті (Польща). Викладав у Львівській богословській академії (тепер УКУ) з 1994-го до 2000-го року. Автор численних публікацій в царині біблістики, літургіки Східних Церков та екуменізму.

Книга о. Януша є помітним досягненням серед низки праць із біблістики, які присвячені завданням, техніці, критеріям та перспективам методології досліджень Нового Завіту. У ній дуже доступно й змістовно пояснено дві групи методів аналізу текстів: діахронічні та синхронічні. Перша групу методів розглядає генезу тексту і його шлях від джерела до остаточної редакції, мову Нового Завіту, рукописи тощо. Синхронічні методи екзегези тлумачать текст за літературними критеріями залучаючи лінгвістичний, риторичний, наративний та інтертекстуальний аналіз. Кожну теоретичну частину доповнюють приклади застосування певного методу. Розглянуті техніки інтерпретації стануть допомогою всім, кого цікавить екзегеза текстів Нового Завіту: богословів, філологів, істориків, студентів вищих навчальних закладів, та всіх, хто хоче краще читати й розуміти послання Нового Завіту.

Доктор біблійного богослов`я о. Юрій Щурко добре знаний серед дослідників Святого Письма в Україні. У своїй праці, яку презентуватиме 21 лютого в УКУ, він глибоко розкриває тему Термін ζητέω в Євангелії від св.Луки» Унікальність слова ζητεω (dzeteo – шукаю) в Євангелії від Луки можна розкрити, скажімо, на прикладі відомого всім уривку про Закхея. Так, Закхей думав, що шукав Ісуса, а виявилося, що саме Ісус шукав його. Під час аналізу, о. Юрій застосовує згадуваний вже лінгвістичний аналіз, який дозволяє відкрити нові виміри тексту.

Місце проведення: конференц-зал філософсько-богословського факультету, вул.Хуторівка 35а

Час проведення: вівторок, 21.02.2017 р. Початок – о 15.00.