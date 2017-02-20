Львів згадує науковця Юрія Рудавського

Цими днями у Львові вшановують пам’ять Юрія Рудавського, ректора НУ «Львівська політехніка» (1991-2007), заслуженого діяча науки і техніки України

Сьогодні міський голова Львова вшанував науковця, помолившись і поклавши квіти до його могили на Личаківському кладовищі. До молитви долучився отець Степан Сус.

Офіційні заходи з ушанування Юрія Рудавського відбудуться завтра. О 12.00 в Архикатедральному Соборі святого Юра відслужать поминальну Службу Божу. Опісля – покладання квітів до могили науковця. Відтак о 16.00 в актовому залі головного корпусу НУ «Львівська політехніка» почнеться вечір-реквієм пам’яті Юрія Рудавського.