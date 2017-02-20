У Львові демонтують рекламу «Яндекс.Таксі», розміщену без погоджень

Міська рада Львова також звернулася в Укртрансбезпеку щодо законності діяльності в місті «Яндекс. Таксі»

Львівська міська рада, відповідно до своїх повноважень, не регулює діяльності таксі. Однак управління транспорту звернулося з офіційним листом до Управління Укртрансбезпеки у Львівській області щодо законності діяльності сервісу пасажирських перевезень «Яндекс. Таксі». Також у департаменті економічного розвитку підписаний наказ на демонтаж зовнішньої реклами, розміщеної без погоджень. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Міська рада Львова не видає дозволів на діяльність таксі. Це прерогатива державних органів влади – Фіскальної служби та Укртрансбезпеки, діяльність якої координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури. Сьогодні видано наказ про демонтаж зовнішньої реклами бренда «Яндекс. Таксі», яка розміщена по місту без погоджень. Як повідомили в КП «Адміністративно-технічне управління», вже демонтовано 70 табличок. Робота триває», – повідомили в департаменті економічного розвитку.

Зауважимо, у Львові почала діяльність служба «Яндекс. Таксі». Це обурило багатьох мешканців міста, оскільки служба таксі прийшла в Україну з Росії. Депутат міськради Петро Адамик навіть зареєстрував звернення до міського голови Львова з приводу появи в місті цієї служби.

«Днями у Львові розпочав роботу сервіс пасажирських перевезень «Яндекс.Таксі». Згаданий оператор має спільну назву з відомим російським пошуковим сервісом та належить російському холдингу «Яндекс». Таке розповсюдження російського бізнесу на терени України, зокрема і Львова, є неприпустимим у час, коли наша країна потерпає від агресії Росії і веде жорстоку щоденну боротьбу на Сході з російськими найманцями», – зазначив він. І попросив керівництво міста оцінити всі ризики, пов’язані з запуском сервісу «Яндекс.Таксі» у Львові та вжити необхідних заходів, аби не допустити «розповсюдження російського бізнесу на території нашого міста».

Проте, цілком імовірно, сервіс таки знайде своїх клієнтів. Як повідомили в компанії, зараз до Яндекс.Таксі підключено 350 машин із 15 львівських таксопарків. У Львові сервіс працює за єдиним тарифом. Перші два кілометри шляху коштують 14 гривень. Кожен наступний кілометр – 5 гривень, за межею міста – до 6,5 грн. П’ять хвилин водій чекає на пасажира безкоштовно.

Львів став п’ятим містом України, де працює Яндекс.Таксі. Торік сервіс запустили в Києві, Харкові та Дніпрі, а на початку цього місяця – в Одесі. Сервіс також працює у Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані та Росії.