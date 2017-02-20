Начальник поліції Львівщини представив свого нового заступника

Сьогодні, 20 лютого, начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа представив особовому складу виконувача обов’язків заступника начальника Головного управління – начальника кримінальної поліції підполковника поліції Тараса Сабанюка.

«Ви фахівець, маєте досвід оперативної роботи. Бажаю вам успіхів на цій посаді», – зазначив під час представлення Валерій Середа.

Сабанюк Тарас Ростиславович, народився 21 жовтня 1979 року в місті Рівне. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. На службі в органах внутрішніх справ з 2003 року.

Попередня посада – начальник відділу кримінальної поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.