На Львівщині на присадибній ділянці чоловік вирощував коноплі

Мешканцю міста Мостиська загрожує до трьох років обмеження волі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники Мостиського відділення поліції виявили у домогосподарстві 31-річного місцевого мешканця «міні-плантацію» конопель. Як встановили правоохоронці, чоловік на своїй присадибній ділянці висадив 32 рослини конопель, обробляв їх та доглядав. Чоловік раніше вже мав проблеми з законом (злочини, пов’язані з наркотиками).

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 (посів або вирощування снодійного маку або конопель) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.