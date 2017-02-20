На громадському вічі у Львові нагородили п’ятьох учасників Революції Гідності

У Львові до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні відбулося громадське віче біля монумента Тарасові Шевченку

Участь у ньому взяли родини загиблих Героїв, активісти Майдану, волонтери, керівництво області та громадськість.

Під час громадського віча, згідно з Указом Президента України, нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня учасників Революції Гідності Наталю Іжицьку, Наталію Назар, Ярослава Радевича, Світлану Сидоренко, Ірину Шабанову.

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«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять наших Героїв – Героїв Небесної Сотні. Пам’ять про них закликає нас до різних думок і вчинків, і вчорашні події у столиці – це підтверджують. Це справа кожного з присутніх… Проте особисто вважаю, що найкращим вшануванням загиблих на Майдані – це відстояти ті цінності, за які вони полягли. Світла пам’ять та мирного сну Небесній Сотні» – зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Опісля відбулася мистецька програма.