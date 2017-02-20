Львів’ян запрошують на «Вечір італійської музики»

25 лютого в рамках «Фестивалю італійської культури у Львові» у «Дзизі» відбудеться «Вечір італійської музики»

Вечір відбудеться в арт-кав’ярні «Квартира 35» (вул. Вірменська, 35, 2-й поверх) На ньому виступлять indie-виконавці Alfonso Oliver, Andrea Pinto та кавер бенд «Sisterzz_Voice».

Вхід вільний.

«Фестиваль італійської культури у Львові» триває у Львові з 14 по 26 лютого. Ідея фестивалю полягає у тому, щоб презентувати для української молоді сучасну та класичну італійську музику. У програмі фестивалю: концерти, танцювальні вечори, покази кіно…

На «Вечорі італійської музики» італійські хлопці Alfonso та Andrea представлять свої нові пісні, а також пісні своїх відомих співвітчизників (Caruso, Celentano, Modugno). Львівські дівчата із «Sisterzz_Voice» заграють кілька каверів у своєму особливому виконанні.

Про виконавців:

«Sisterzz_Voice»

Троє українських дівчат, які знайшли один одного у музиці, вирішили поділитися частинкою своєї творчості. Для цього вони об’єднались у бенд, який отримав назву «Sisterzz_Voice». Нещодавно дівчата виставили на огляд публіки перший кавер українською мовою на відому італійську пісню Eroina.

Alfonso Oliver

Співак Альфонсо Олівер вже вчетверте завітає до міста Лева. Перший його візит у 2015 році ознаменував зародження сучасної італійської альтернативної поп-музики у нашій культурній столиці. Львів одразу припав йому до душі, тому що «люди вміють насолоджуватися музикою», – зізнається Альфонсо. Виступаючи перед львівською публікою, співак намагається передати усю любов, радість і запал, які присутні у кожному його тексті.

Альфонсо Олівер родом з Калабрії. У 25 років записав свій перший музичний альбом “Hotel del Rock”. У 26 років Альфонсо записав два хіти: “Credici” («Повір») та “Immagina” («Уяви»), завдяки яким його змогла почути по радіо вся Італія. У 28 років він опублікував свій перший сольний альбом “Tutta Colpa Della Musica”, який завоював хіт-парад Indie. У 2015 році вийшов його новий сингл “L’Universo Siamo Noi”, який одразу увійшов у рейтинг топ-100 найпрослуховуваніших пісень в Італії на Radio Airplay.

В активній ротації на італійських радіостанціях зараз є його нові сингли “Blablabla” і “30”, які прозвучать на концерті разом із зовсім новими піснями.

Andrea Pinto

Андреа Пінто – музикант з італійського міста Авелліно, вкотре завітає до Львова, для того щоб львів’яни познайомились з італійською альтернативною музикою. Також відбудеться презентація його нового альбому “Sospiri e immagini” («Подих і тіні»), завдяки якому Андреа Пінто завоював перше місце у хіт-параді перспективних інді-музикантів в Італії.

Його новий сингл “Moonlight” («Місячне сяйво») є зараз в активній ротації на радіо і впевнено підкорює хіт-паради.

«Можливість ділитися своєю музикою, емоціями та переживаннями наповнює моє серце радістю більше ніж будь-що інше!..» – говорить Андреа – «Всі ми у житті знаходимося в постійному пошуку порозуміння і співчуття, і я щасливий, що музика допомагає мені в цьому».