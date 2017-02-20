Дипломат Зенон Коваль у Львові розповість про українців Бельгії

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» запрошує на зустріч із Зеноном Ковалем

Зустріч на тему «Українці Бельгії для України і світу – очима бельгійського дипломата українського роду» відбудеться 23 лютого 2017 року. Місце проведення заходу – актова зала головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» (вул. С. Бандери, 12). Початок – о 14.00.

Під час зустрічі буде обговорено такі теми:

Образ України у Бельгії, країні громадянства Зенона Коваля.

Імідж України у Франції – країні професійного інтересу дипломата Зенона Коваля.

Мова Бельгії – співжиття без конфлікту.

Українці Бельгії: питання збереження української ідентичності.

Зенон Коваль – дипломат, громадянин Європи.

На зустрічі Зенон Коваль відповість на питання студентів, викладачів, інтелігенції, журналістів і громадськості Львова.

Зустріч відбудеться за участю Почесного Консула Королівства Бельгії у Львові Ярослава Гарцули.

Довідка. Зенон Коваль – Радник з питань UNESCO та OECP у представництві «Валлонія-Брюссель» при Посольстві Бельгії у Парижі. Очолював згадані представництва у Празі, Ханої, Тунісі і Варшаві. Колишній директор Департаментів євроінтеграції і міжнародних культурних зв’язків у Міністерстві міжнародних зв’язків франкомовної частини Бельгії.

Вхід вільний.