Цього року у Львові висадять понад 2000 дерев

З міського бюджету на озеленення планують витратити 3,4 млн грн

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Бюджетом розвитку міста Львова на 2017 рік виділено 3,4 млн грн, за які планують висадити 2272 дерева, 664 кущі та 340 м.п. кущів для відновлення живої огорожі. Окрім звичних львів’янам порід дерев, місто прикрасять екзотичні – багряник японський, каштан Бріотті, слива Піссарда, сосна чорна, Тсуга канадська.

У кожному районі міста з’явиться від 150 до 450 нових дерев.

«Рекордним з висадження буде Сихівський район. Тут плануємо облагородити вул. Стрийську (роздільну смугу), вул. Мікльоша (рядова посадка), пр. Червоної Калини (від вулиці Антоненка-Давидовича до вул. Сихівської), серед порід дерев – клен польовий та звичайний «Друмонді», бузок «Madame Lemoine», «Michel Buchner». Окрім районів відновлювати зелений простір будемо у парках «Личаківський», «Погулянка», «Стрийський», «Парк імені Івана Франка», «700-річчя м. Львова», «Парк імені Папи Римського Івана Павла II», «Високий замок», «Левандівський» та «Озеро Левандівське», «Скнилівський» «Парк ім. І. Виговського», «Піскові озера», «Боднарівка», «Горіховий гай», «Знесіння», а також Музей народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького та Львівський центральний парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького», – розповідають в управлінні екології та ландшафтного планування Львівської міської ради.

Озеленення та висадку насаджень проведуть у квітні-травні 2017 року після завершення тендерних процедур.

«Сьогодні Львів розбудовується рекордними темпами, відбувається приріст населення, збільшення кількості автомобілів, а відтак, зростає загазованість повітря, зменшення зелених зон. Натомість маємо дбати, щоб зростала кількість місць, де містяни матимуть можливість активно та цікаво провести свій час із користю для здоров’я. Окрім запланованих бюджетом заходів, маємо цікаві проекти та напрацювання із озеленення міста, до яких сподіваємось цьогоріч залучити громадськість, бізнес та меценатів, щоб спільними зусиллями зробити наше місто кращим», – зазначив Ростислав Дацків, заступник міського голови з економічних питань та містобудування.