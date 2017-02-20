Помер постпред Росії при ООН

Віталій Чуркін помер сьогодні, 20 лютого, у Нью-Йорку

Про це повідомляє сайт російського міністерства закордонних справ. «МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-Йорку помер Постійний Представник Російської Федерації при ООН В.І.Чуркін», – йдеться у повідомленні.

Завтра Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.

Віталій Чуркін – російський дипломат. Постійний представник Росії в Організації Об’єднаних Націй із 2006 року.

Чуркін був послом Росії у Бельгії з 1994 по 1998 та послом в Канаді з 1998 по 2003. Після цього він перебував на посаді посла з особливих доручень міністерства закордонних справ РФ (2003-2006 роки). Змінив Андрія Денисова на посаді Постійного представника при Організації Об’єднаних Націй 1 травня 2006 року, коли вручив свої вірчі грамоти Генсеку ООН Кофі Аннану.

Був також головою вищих офіційних осіб Арктичної ради.

Віталій Чуркін заявляв, що Москва не визнає легітимність нинішньої української влади, тому політичні відносини Росії з Україною перервано.

3 березня 2014 року увечері на засіданні Ради безпеки ООН представник Росії Віталій Чуркін зачитав заяву Януковича від 1 березня 2014 року про те, що той попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для «відновлення законності» в Україні.

Чуркіна критикували за те, що у виступі на засіданні Ради Безпеки ООН він переплутав прізвища головнокомандувача УПА Шухевича і першого Голову Верховної Ради незалежної Білорусі Шушкевича, назвав провідника ОУН Степана Бандеру «Бендерою» і заявив, що політична криза в Росії спричинена діяльністю Шухевича й Бандери.