Видавництво Старого Лева готує нове видання із серії “Від А до Я” 

Наприкінці лютого у Видавництві Старого Лева вийде абетка-енциклопедія «Шевченко від А до Я».

Про це повідомляють на сайті видавництва.

На думку видавців, цікавим і близьким для читача Тараса Шевченка роблять не тільки (і не стільки) біографічні дати, а значно інтимніші речі: смаки, думки, уподобання. Із книги можна буде дізнатись, яка була улюблена пора року Шевченка, в які очі він полюбляв заглядатися, про що він думав, дивлячись на зорі.

Видання міститиме тексти, які написав професор, відомий шевченкознавець Леонід Ушкалов. У березні він завітає до Львова, щоб особисто презентувати книжку.

Ілюстрації для історій про Кобзаря створила Анастасія Стефурак, яка захоплюється магічним реалізмом.

«Шевченко від А до Я» продовжить серію абеток-енциклопедій «Видавництва Старого Лева» про відомих діячів української культури, в якій уже вийшли книжки про Івана Франка та Андрея Шептицького.