В УКУ юристів навчатимуть, як захистити бізнес

Програма, організована Центром верховенства права Українського Католицького Університету, є першою в Україні з вивчення прав людини саме в сфері бізнесу

Про це повідомляє прес-служба УКУ.

Уже за тиждень українських юристів навчатимуть ефективних механізмів захисту бізнесу. Аби отримати фахові консультації та поради спеціалістів-практиків, практикуючих юристів запрошують на сертифікатну програму «Права людини у бізнес-середовищі ІІІ». Зареєструватися для участі охочі можуть до 19 лютого за посиланням.

Як зазначають організатори, учасники навчання отримають: знання щодо дієвих шляхів застосування в Україні міжнародних та європейських стандартів захисту прав людини у сфері бізнесу; консультації найкращих вітчизняних і закордонних фахівців, які займаються практичними питаннями у сфері бізнесу і захисту прав людини; знання про механізми протидії корупції і роль бізнес-середовища у забезпеченні прозорості в суспільстві.

Програма складається із чотирьох навчальних модулів, кожен з яких триватиме 2 дні на місяць, і відбуватиметься на базі Українського католицького університету (м. Львів). З програмою можна ознайомитись тут.