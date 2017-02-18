Українсько-німецький фільм про події на Донбасі переміг в одній із секцій Берлінале 

У рамках секції «Generation 14plus» 67-го Берлінського міжнародного кінофестивалю перемогла українсько-німецька стрічка режисерів Георга Жено та Єлизавети Сміт «Школа №3».

Фільм «Школа №3» є кіноверсією вистави «Миколаївка», створеної «Театром переселенця». Режисерами вистави «Миколаївка» були Наталя Ворожбит та Георг Жено. Герої фільму – 13 підлітків з відбудованої після військових дій школи №3 з Миколаївки, що на Донбасі: вони розповідають про свої страхи та мрії.

«Фільм «Школа №3» отримав гран-прі у номінації “Повний метр” конкурсної програми «Generation 14plus». Вітаю! До речі, найближчим часом плануємо підписати контракт з Tabor Production про створення за державної підтримки наступного фільму Єлізавети Сміт “Цимбаліст Петро”», – написав на своїй Фейсбук-сторінці Пилип Іллєнко, голова Держкіно України.

Нагадаємо, міжнародний кінофестиваль Берлінале триває у столиці Німеччини з 9 до 19 лютого.

Джерело: cultprostir.ua