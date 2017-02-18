Учора іноземці п’ять разів намагалися дати хабара українським прикордонникам

Протягом минулої доби прикордонникам п’ять разів іноземці пропонували неправомірну вигоду

Про це повідомляє відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

У Держприкордонслужбі тривають заходи, в рамках яких ведеться послідовна та системна робота, спрямована на протидію та запобігання корупції в прикордонному відомстві.

Майже кожного дня фіксуються факти відмови від неправомірної вигоди, яку пропонують громадяни інших країн. Лише учора співробітники Держприкордонслужби задокументували п’ять випадків, коли іноземні громадяни за хабар намагалися «вирішити» питання пропуску через державний кордон України.

Зокрема, було обліковано два випадки, коли прикордонникам Харківського загону в пункті пропуску «Тополі» пропонували неправомірну винагороду два громадяни Азербайджану у розмірі 40 доларів США та 1050 гривень.

Хабар у розмірі 2 тисячі рублів громадянин Росії пропонував прикордонному наряду цього ж загону в пункті пропуску «Гоптівка за безперешкодний перетин державного кордону.

Також неправомірну вигоду у розмірі 3,8 тисячі російських рублів пропонував охоронцям кордону Сумського загону росіянин, який прямував поїздом «Москва-Кишинів». У такий спосіб чоловік намагалися домовитися з прикордонниками про безперешкодний перетин кордону через пункт контролю для залізничного сполучення «Хутір-Михайлівський».

Крім того, учора «домовитися» шляхом пропонування коштів прикордонникам Мостиського загону в сумі 400 гривень намагався громадянин Португалії в пункті пропуску «Шегині».

Усі факти дачі хабарів зафіксовано у встановленому порядку.