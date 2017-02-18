У травні відбудеться Національний день молитви за Україну

Ідею проведення такого заходу висунув міжнародний Євангеліст із Великобританії Девід Хасавей

27 травня 2017 року , о 17:00, у київському Палаці порту відбудеться масштабний захід – Національний день молитви за Україну.

Ідея скликання Національного Дня Молитви за Україну була запропонована міжнародним Євангелістом із Великобританії – Девідом Хасавеєм. Девід багато років свого служіння присвятив Україні, тому він дуже переймається тими подіями, що наразі відбуваються у нащій країні. У своє житті він багато разів бачив відповідь Бога на молитву віри. Тому він закликав усіх українців, віруючих та невіруючих, об’єднатися у молитві до Бога, щоб Він змінив Україну. У співпраці з Девідом стали українські християнські церкви. Багато церков та об’єднань вже долучилися до підготовки, і ще багато церков висловили свою готовність взяти участь у Молитві за Україну.

До підготовки та проведення Національного дня молитви за Україну вже долучилися: Церква Християн Віри Євангельської України, Всеукраїнський союз євангельських християн-баптистів – Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів сьомого дня, Українське Біблійне Товариство, Союз вільних церков християн євангельської віри України, Братство незалежних церков та місій євангельських християн-баптистів, Асоціація Місіонерських Церков Євангельських Християн України, Центр Незалежних Харизматичних Християнських Церков України (Повного Євангелія), Собор Незалежних Євангельських Церков України, Об’єднання церков християн віри євангельської «Спасіння», Київська Єврейська Месіанська Громада, Об’єднання церков християн віри євангельської «Українська Місіонерська Церква», Союз «Церква Божа України», Центр Євангельських Християнських Церков України «Перемога» , Союз євангельських церков «Асоціація «Блага звістка» в Україні», Українська християнська церква «Нове покоління», Об’єднана Християнська Євангельська Церква Живого Бога України, Духовне управління християнських церков «Царство Боже» в Україні, Співдружність церков та місій «Всеукраїнська Християнська Асамблея», Міжнародне служіння «Рух шукачів Бога».

Докладна інформація на сайті: www.prayforukraine.com.ua.

Джерело: Духовна велич Львова