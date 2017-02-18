У Львові з вантажівки на ходу випали газоблоки

На щастя, ніхто не постраждав
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.
Їдучи проспектом Чорновола, екіпаж патрульної поліції побачив на проїжджій частині розкидані бетонні блоки. За кілька десятків метрів стояв автомобіль, з якого випав вантаж. Водій зізнався, що недостатньо закріпив газоблоки.
Патрульні провели профілактичну бесіду з водієм автомобіля ГАЗ. Водій прибрав дорогу.
Інспектори склали протокол на нього за забруднення проїзної частини і за неналежно закріплений вантаж.
Міру покарання визначить суд. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.