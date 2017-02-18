У Львові патрульні знайшли водійку, яка втекла з місця ДТП 

17 лютого, близько 18.00, на автозаправній станції, що розташована на проспекті Червоної Калини у Львові, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій Daewoo Lanos заїхав заправити автомобіль і невідомий транспортний засіб пошкодив його авто. Винуватець ДТП втік з місця події.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

На камерах спостереження патрульні побачили, що автомобіль Skoda Fabia рухався заднім ходом і в’їхав в раніше згаданий автомобіль.

Інспектори за номерними знаками з’ясували, що власницею машини, яка вчинили ДТП є 33-річна мешканка Яворівського району. За словами працівників заправної станції, вона і була за кремом під час ДТП.

Патрульні встановили фактичну адресу проживання, і там виявили автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП.

Інспектори знайшли громадянку і оформили протоколи за скоєну ДТП, за втечу з місця аварії та винесли постанову за відсутність усіх необхідних документів для керування транспортними засобами.