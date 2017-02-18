У Києві розпочалась хода пам’яті Героїв Небесної Сотні

Пам’ятна хода з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні вирушила від Українського дому. Участь у ній беруть кілька сотень людей.

Ходу очолила прапороносна група з військовослужбовців Збройних сил України, за ними представники Самооборони Майдану несуть великий кошик з квітами в національних кольорах, двоє тримають ікону святої Покрови, за ними ідуть священики. На чолі колони – представники родин Небесної Сотні, які тримають великий плакат “Пам’ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають!”, – повідомляє Укрінформ.

Загалом в ході беруть участь близько 300 чоловік. Зокрема, чимало людей у військових одностроях, священики, родини Героїв Небесної Сотні. У деяких в руках квіти, національний прапор України, прапори Самооборони Майдану та майданівських сотень.

Учасники пам’ятної ходи вигукують “Слава Україні – Смерть ворогам”, “Герої не вмирають!”, ” Україна понад усе!”.

Колона вирушила від Українського дому по вулиці Хрещатик на вулицю Інститутська, де будуть покладені квіти до Хреста на алеї слави Героїв Небесної Сотні.

Планується, що завершиться хода в Українському домі, де о 12.00 заплановано відкриття виставки робіт понад 40 фотожурналістів “У фокусі подій. Людський фактор”.

Організатори пам’ятної ходи ГО “Родини Героїв Небесної Сотні”, Самооборона Майдану, ветерани АТО.

Громадський порядок забезпечують посилені патрулі правоохоронців. Рух автотранспорту Хрещатиком перекритий.