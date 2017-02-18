У Львові відбудеться ювілейна Міжнародна виставка «Вища освіта – 2017»

24-25 березня 2017 року у Львові пройде V ювілейна Міжнародна виставка «Вища освіта — 2017».

Це унікальна спеціалізована виставка українських та закордонних вищих навчальних закладів на теренах Західної України.

Цьогоріч у програмі виставки заплановано презентації навчальних закладів, програми обміну студентів та учнів, проведення майстер-класів з вивчення іноземних мов та інші заходи.

До участі запрошують вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації! За деталями звертатись exhibitions@educenter.com.ua.

Місце проведення: Львівський палац мистецтв, м. Львів, вул. Коперника, 17.

Виставка працюватиме: 11.00-17.00 год. (п’ятниця), 10.00-17.00 год. (субота)

Організатори виставки: Міжнародний освітній центр за підтримки Львівської Торгово-Промислової Палати, Управління освіти Львівської міської ради та Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Додаткова інформація на сайті: http://educenter.com.ua/ua/

Довідка

Міжнародний освітній центр створений з метою інформування українських абітурієнтів про навчальні можливості за кордоном, розширення доступу до здобутків сучасної світової освіти. Його завдання – щоб українська молодь отримала міжнародний освітній досвід, який успішно буде використаний для розбудови України.