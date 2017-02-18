Торік у Львові створено понад 400 ОСББ

Львів є у трійці міст України, в яких мешканці активно об’єднуються для спільного управління будинками

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Як розповів Сергій Солтис, начальник відділу супроводу ОСББ, ресурсного центру для розвитку ОСББ ЛМР, у Львові є позитивна динаміка у створенні ОСББ. У 2016 році у Львові було створено 426 ОСББ у 432 будинках. Тобто, за останні роки прослідковується ріст на 41%.

Зважаючи на велику кількість запитань щодо створення ОСББ, було надруковано посібник, який покроково описує, як рухатися в напрямку створення ОСББ.

Один з авторів книги, Володимир Бригілевич, голова правління ГО «Центр досліджень місцевого самоврядування», наголосив, що базові знання дуже потрібні для людей, які хочуть створити ОСББ.

«Ми розуміємо, який шлях потрібно пройти при створенні ОСББ від початківця до фахового управителя. Це типовий шлях, який чекає на усіх голів ОСББ. У посібнику написаний розділ про юридичний супровід, розділ по веденню бухгалтерії, про технічне обслуговування будинку. Є розділи по земельних питаннях. Цей розділ більш адаптований до Львова», – наголосив Володимир Бригілевич.

Нагадаємо, усю необхідну інформацію щодо процедури створення та функціонування ОСББ, особливостей здійснення права власності у багатоквартирному будинку, діючих місцевих та державних Програм підтримки і пільгового кредитування ОСББ – можна отримати особисто у відділі супроводу ОСББ, ресурсному центрі для розвитку ОСББ ДЖГ та І Львівської міської ради (пл. Ринок, 1, каб.107) або за номерами телефону 297-59-95 та 297-59-32.