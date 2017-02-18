Сьогодні визначать ще двох фіналістів Євробачення

Сьогодні, 18 лютого, о 19.00, відбудеться третій півфінал національного відбору на Євробачення-2017, під час якого буде визначено ще двох фіналістів.

Про це повідомляє Перший національний.

“Цієї суботи до обраних у перших двох півфіналах – TAYANNA, Сальто Назад, ILLARIA та ROZHDEN – додадуться ще двоє. За останні два місця у фіналі змагатимуться: гурт Кузьми Скрябіна Singing pants, O.Torvald, Анастасія Прудіус, Віталій Козловський, KADNAY, MELOVIN, Green Grey та Vivienne Mort”, – йдеться у повідомленні.

Цьогорічний національний відбір на Євробачення має три півфінали. У кожному з цих півфіналів виступає восьмеро виконавців, два з яких за результатами голосування проходять у фінал. Ім’я артиста, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначать у фіналі 25 лютого.

Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і в торік: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.

Нагадаємо, що ведучим нацвідбору на Євробачення-2017 буде Сергій Притула.