Олександр Ганущин віддав шану Героям, які загинули під час Революції Гідності

У п’ятницю, 17 лютого, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова постійної комісії облради Богдан Гагалюк, члени Обласної Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності в Києві.

«Сьогодні вшанували пам’ять Небесної Сотні, Героїв, які назавжди в наших серцях… Пам’ятаймо про них.І про тих, хто назавжди залишився тримати небо на українському Сході.. .Перемога буде за нами!» – зазначив Олександр Ганущин.

Нагадаємо, 20 лютого у Львові, до третьої річниці трагічних подій на Майдані Гідності, у Львові відбудеться тиха хода пам’яті Героїв Небесної Сотні.