На українсько-польському кордоні затримали два автомобілі з підробленими документами

Дві іномарки з підробленими дорученнями на право керування виявили прикордонники у пункті пропуску «Краковець»

Про це “Львівську газету” повідомили у прес-службі ДПС України.

Співробітники Держприкордонслужби протягом доби виявили два транспортні засоби, які наші співвітчизники намагалися ввезти в Україну з порушеннями.

Автомобілі «Рено» та «Фольксваген» польської реєстрації, які прямували на в’їзд в Україну, прикордонники Мостиського загону спинили у пункті пропуску «Краковець».

Під час перевірки у громадян України документів у прикордонного наряду виникли підозри стосовно доручень на право керування автомобілями. Одразу було проведено взаємодію з митною службою Польщі, яка повідомила, що вказані в документах нотаріуси видачу цих доручень не підтвердили.

На даний час легкові автомобілі стоять на майданчику для затриманих транспортних засобів в пункті пропуску, а відносно громадян складено протоколи про порушення митних правил.