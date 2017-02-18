На крісло керівника музею Івана Франка у Львові є три претенденти

На сайті Львівської обласної ради оприлюднили відомості про трьох кандидатів на посаду директора КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка».

Отже, згідно з поданими докуменами, на крісло директора музей Івана Франка у Львові претендують:

Роман Горак, нинішній директор Музею Франка;

Галина Корнєєва, очільниця Музею “Русалки Дністрової”, Музею-садиби Маркіяна Шашкевича та Фонду Маркіяна Шашкевича;

Богдан Тихолоз, франкознавець, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зазначимо, що згідно з Законом України “Про культуру”, “усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії”.

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка розташований у Львові, на вулиці Івана Франка, 150/152, у колишньому будинку Івана Франка, де Каменяр мешкав із 1902 по 1915 рік.

Заснований 10 жовтня 1940 року. Філії відкриті у селі Нагуєвичі 1945 року та селі Криворівні, у якому Франко перебував щороку влітку в проміжок між 1901 та 1914 роками.

Це унікальна збірка реліквій, пов’язаних з життям і діяльністю видатного українського письменника, поета, філософа і науковця.

З 1993 року у музеї запроваджено щорічні у травні Дні пам’яті І.Франка. У «Франковій вітальні» організовуються виставки, проводяться літературно-мистецькі зустрічі, свята, вечори.