Місто співфінансуватиме п’ять соціально-культурних проектів

Загалом для їх втілення виділять 250 тисяч гривень

Місто надасть кошти на реалізацію п’яти найкращих соціально-культурних проектів громадських організацій у сфері «Соціального захисту». 17 лютого виконавчий комітет затвердив перелік цих проектів та суми їх співфінансування.

У конкурсі соціально-культурних проектів взяли участь 16 громадських організацій. Конкурсна комісія визначила переможцями 4 громадські організації із 5-ма проектами.

Про це розповіла начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Наталія Демкович.

Зокрема, це такі проекти:

– «Міський відділ соціальної адаптації громадян, які повернулись з місць позбавлення волі» (Благодійна організація «Регіональний Центр соціальної адаптації»). Фінансування – 98 118,00 грн.

– «Лис Микита: серія «Мультиплікація з аудіодискрипцією для незрячих дітей» (Львівський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ»). Фінансування – 48 000,00 грн.

– «Виїзна бригада паліативної допомоги (Хоспіс вдома)» (Благодійний фонд – Шпиталь ім. Митрополита Андрея Шептицького Курії Львівської Архієпархії Української греко-католицької Церкви). Фінансування – 49 993,00 грн.

– «Збільшення можливості медико-соціальної та психологічної підтримки соціально незахищених осіб» (Благодійний фонд – Шпиталь ім. Митрополита Андрея Шептицького Курії Львівської Архієпархії Української греко-католицької Церкви). Фінансування – 28 500,00 грн.

– «Освіта для особливих людей» (Громадська організація «Лярш-Ковчег»). Фінансування – 25 389,00 грн.

Водночас, з метою ефективного використання коштів міського бюджету визначеними організаціями –цінюватимуть ефективність реалізації проекту. Як додала очільниця управління соціального захисту, працівники управління постійно виїжджають в такі громадські організації та моніторять ефективність цільового використання коштів міста.