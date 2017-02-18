До Львова весна прийде зі звуками аргентинського танго

Четвертого березня, о 19.00, на сцені концертного залу Львівської філармонії звучатиме аргентинське танго

Вечір з назвою – Астор П’яццола «Життя в ритмі танго» вперше в Україні презентують виконавці з Італії – Giovanni Barbato (скрипка) та Guido D’angelo (фортепіано) в супроводі камерного оркестру Da Vinci Orchestra, повідомляє прес-служба ЛМР.

Метою проекту є ознайомити львів’ян та гостей міста із справжнім аргентинським танго, всією глибиною традицій цього, здавалось би, добре відомого та популярного танцю. Маючи багаторічний виконавський досвід, солісти Giovanni та Guido неодноразово гастролювали Південною Америкою та співпрацювали з відомими музикантами та артистами творчого колективу самого маестро П’яццола. І саме це надихнуло музикантів на створення аранжування творів для скрипки соло та оркестру. Деякі з них, які будуть звучати 4 березня, солісти підготували саме для концерту у Львові.

Довідка

Організатори проекту – Центр музичного розвитку «Tempo» – універсальний осередок, що дає можливість займатися музикою, пізнавати її ще з самого дитинства. Інноваційний підхід, сучасна методика інтегрованого музичного розвитку для малюків від одного року, розвиваючі музичні програми для дітей з аутизмом та індивідуальні заняття на музичних інструментах.

Солісти є хорошими друзями центру, і з великою радістю хотіли б підтримати цей молодий проект, саме тому частина з отриманих коштів піде на розвиток центру.