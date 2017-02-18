Львівським школярам проведуть «Уроки спомину» у Музеї визвольної боротьби 

20 лютого до Дня Героїв Небесної Сотні відбудуться заходи за участю львівських школярів

У рамках відзначення Дня Героїв Небесної Сотні львівські школярі візьмуть участь у заходах, присвячених пам’яті Майдану Гідності. Окрім шкільних подій, будуть проведені міські акції, в яких будуть залучені мешканців міста.

Однією з акцій є «Урок спомину» для школярів львівських шкіл, котрий пройде у Музеї визвольної боротьби Львівського історичного музею. Учні та учителі матимуть можливість безкоштовно відвідати експозицію музею та переглянути фільм, присвячений подіям Революції Гідності.

«В експозиції музею представлені речі самозахисту активістів Самооборони – каски, щити, палиці та інші експонати зв’язані не лише з Майданом, але й з подіями визвольного руху України. Проведення уроків пам’яті в музеях Львова дає учням можливість побачити на свої очі, як відбувались історичні події, про які вони вивчають в школі», – зазначають в управлінні освіти ЛМР.

Крім цього, в рамках Дня Героїв Небесної Сотні учні гуртка журналістики проведуть бліц-опитування «Що таке Майдан сьогодні?» на центральних вулицях міста. Також мешканці міста матимуть можливість висловити свої думки та спогади про Революцію Гідності на полотні біля пам’ятника Т. Г. Шевченка, де проходив Львівський Майдан. Традиційно, у школах Львова прозвучить Гімн України та вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Також у всіх школах міста прозвучить пісня-символ Майдану «Плине кача».