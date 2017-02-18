Лікарі із Львівщини пройшли стажування в одному з найвідоміших медичних центрів Німеччини

Група лікарів Львівщини завершила тижневе стажування в Університетській клініці м. Хайдельберг (Німеччина)

У рамках навчального компоненту субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» у поїздці взяли участь 11 медиків зі Львова, Дрогобича, Самбора, Стрия та Червонограда – онкохірурги, лікарі променевої діагностики та променеві терапевти.

Про це повідомляє прес-служба департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Клініка при Хайдельбергському університеті є одним із найбільших та найвідоміших медичних центрів Німеччини та Європи.

Центр діагностики та лікування пухлин грудної залози Гінекологічної клініки при Хайдельбергському університеті – один із найбільших центрів цього напрямку у Німеччині. За рік від раку грудної залози тут лікуються 600 жінок з середньою тривалістю лікування 4-5 дні.

Учасники стажування відвідали ряд лекцій з навчальної програми «Міжнародний короткий курс з лікування грудної залози» на тему базової анатомії, патології та онкобіології; Мамографічний скринінг і методи дослідження УЗД та МРТ; стратегія медичної допомоги при спадковому раку грудної залози , а також системна терапія при первинному та метастатичному раку.

Лікарі впродовж стажування були присутні на передхірургічних та післяопераційних консиліумах, на оперативних втручаннях: радикальній мастектомії, лампектомії, а також реконструктивній операції по видаленню імпланта та реконструкції грудної залози шкірно-м’язевим флепом з мікросудинним анастомозом.

Особливе захоплення викликало відділення променевої діагностики, у якому проводиться багатомодальне дослідження грудної залози, за допомогою УЗД, елестографії, мамографії, томосинтезу та МРТ.

У відділенні променевої терапії слідкували за сеансом лікування на надсучасному лінійному протонному прискорювачі з вуглецем (єдиному прототипі у світі).

Університетська клініка м. Хайдельбергу є новітнім прогресивним дослідницьким центром, у якому клінічні випробування проходять надсучасні апарати та технології, з якими мали змогу ознайомитись лікарі Львівщини.