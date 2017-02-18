Дві переможні гри «Галичанки»

17 і 18 лютого на ігровому майданчику спорткомплексу Львівського національного університету імені Івана Франка гандболістки львівської «Галичанки» приймали команду «Дніпрянка» – своїх суперниць із Херсону.

Це були ігри дев’ятого туру першого етапу чемпіонату України з гандболу у Суперлізі сезону 2016-2017 років. Перший поєдинок пройшов у запеклій боротьбі, і львів’янкам довелося докласти максимум зусиль, щоби здобути перемогу з рахунком 29:23. Відчувалася відсутніх декілька травмованих спортсменок основного складу.

У повторній грі «Галичанка» з перших хвилин матчу захопила ініціативу і упродовж всього ігрового часу впевнено перегравала команду гостей. В окремих моментах поєдинку наші гандболістки демонстрували дуже цікаві награні комбінації та блискавичні атаки. Отже, впевнена перемога львів’янок з рахунком 37:20.