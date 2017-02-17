Завтра на дорогах ожеледиця

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 18 лютого на дорогах Львова і області збережеться ожеледиця. Також завтра у Львові невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень 2 – 4° тепла.

19 лютого очікується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

20 лютого прогнозується вночі без опадів. Вдень дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 2 – 7° тепла.

21 лютого вночі помірні, вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. 22 лютого місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4 – 10° тепла.