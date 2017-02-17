«Укрзалізниця» розробить нові вагони для перевезення вартових

ПАТ «Укрзалізниця» та Міністерство оборони України створять нові умови для перевезення особового складу, варти та техніки

Сьогодні, 17 лютого, відбулася нарада, під час якої було вирішено створити робочу групу за участю військових, перевізника, проектно-конструкторських підрозділів, вагонобудівних підприємств, долучити волонтерські організації та можливих спонсорів.

Про це повідомляють у прес-службі ПАТ «Укрзалізниця».

Робоча група працюватиме у двох напрямках: відбір кращих проектів та підготовка нормативно-технічної документації для створення належних та безпечних умов перевезень техніки, особового складу та варти.

За словами залізничників, вже на часі розробка нових нормативів, за якими будуть створені вагони для перевезення вартових, що відповідатимуть сучасним вимогам, а в майбутньому – стандартам Європейського Союзу та Північноатлантичного Союзу НАТО.

Залізничники готові виконати розробку та побудову рухомого складу для перевезення техніки, вартових, особового складу, який буде відповідати сучасним вимогам, але необхідні відповідні зміни до нормативів та чітке замовлення з боку військових, як зазначили у Департаменті вагонного господарства ПАТ «Укрзалізниця».

«Залізничники завжди чітко співпрацюють з військовими та всіляко допомагають. Зокрема, переобладнали криті вагони під вагони для вартових – це відповідає чинним інструкціям, претензій до технічного стану вагонів немає. Однак ці норми вже застаріли та не відповідають сучасним вимогам. Потрібно переходити до більш комфортабельних умов, щоб люди могли виконувати свої завдання з охорони військових ешелонів», – повідомив полковник Міноборони Олександр Кравчук.