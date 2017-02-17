Учасники АТО Львівщини зможуть отримати відсоткову компенсацію за кредитами на власний бізнес

Учасники АТО зі Львівщини зможуть отримати відсоткову компенсацію за кредитами на розвиток власного бізнесу. Це передбачено у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області, яку розробив департамент економічної політики спільно з Львівською обласною радою та ухвалили депутати під час сесії, у вівторок, 14 лютого.

Про це повідомили у департаменті економічної політики Львівської ОДА.

Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, аби отримати кредит на розвиток власного бізнесу, учасники АТО повинні мати офіційну прописку на території Львівської області та бути суб’єктами підприємницької діяльності.

Відповідні кредити на придбання устаткування, обладнання, промоцію бізнесу, модернізацію виробництва тощо вони зможуть отримати у кредитно-фінансових установах, що уклали відповідні угоди із департаментом економічної політики ЛОДА. Частину відсотків за кредитами у межах облікової ставки НБУ їм відшкодують за рахунок коштів обласного бюджету.

Для отримання кредитів необхідно взяти участь у конкурсі інвестиційних проектів, який оголосить згодом департамент економічної політики ЛОДА.