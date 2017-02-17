У Жовкві проведуть VІІ міжнародний турнір з настільного тенісу

Упродовж 21-26 лютого у спеціалізованому залі настільного тенісу “ЛІРС” у Жовкві (вул. Воїнів УПА, 22-а) відбудеться VII міжнародний турнір з настільного тенісу “LIRS OPEN – 2017”.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Змагання проводяться за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, Федерації настільного тенісу України, Львівської обласної федерації настільного тенісу та відділу молоді і спорту Жовківської райдержадміністрації.

Урочистий парад відкриття змагань відбудеться 22 лютого о 14:00 год.

Початок змагань:

21 лютого – об 11:00 год

22 – 26 лютого – о 9:30 год