У Стрию на «підпільній гуральні» фальсифікували у дуже великих обсягах горілку

Шістьом учасникам організованої злочинної групи, котрі налагодили виготовлення та збут значних партій підробленої горілки повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області спільно із працівниками ГУ Національної поліції у Львівській області та за процесуального керівництва прокуратури області викрили та припинили діяльність групи зловмисників, контрі у місті Стрий організували діяльність «підпільної гуральні» у якій налагодили незаконне виробництво та збут значних партій фальсифікованої горілки під виглядом продукції більше десятка відомих торговельних марок.

28 червня минулого року працівники Управління захисту економіки Львівській області затримали вантажний автомобіль Мерседес-Актрос вщент заповнений горілчаними виробами. При більш детальному ознайомленні із продукцією, яка перевозилась було встановлено, що наклеєні на пляшки марки акцизного збору містять ознаки підроблення, що ставить під сумнів виготовлення алкогольної продукції заводським способом. На місці події було вилучено 21 тисячу пляшок об’ємом 0,5 л кожна під виглядом відомої торгової марки Східного регіону держави.

За даним фактом, слідчим відділом Стрийського відділу поліції відкрито кримінальне провадження та у ході проведення оперативно-слідчих заходів, працівниками ГУНП у Львівській області було викрито джерело погодження партії фальсифікату.

Встановлено, що у нежитловому приміщенні м.Стрий із використанням промислового обладнання налагоджено повний технологічний цикл виробництва підакцизних товарів, що забезпечує переробку сировини в продукцію, готову для реалізацію кінцевому споживачу.

У двох багатотонних цистернах перемішувалась «бодяга» горілки, звідки у подальшому через систему насосів та шлангів фальсифікат розливався у підготовлені пляшки. Після цього на спеціальному станку, оснащеному двигуном встановлювались одноразові корки, наклеювались етикетки та акцизні марки. Виготовлений таким чином фальсифікат упаковувався у паперові піддони та практично вже був готовий до поставки у торговельну мережу.

Зловмисників було викрито під час збуту чергової партії фальсифікату. Під час санкціонованих обшуків вилучено підробленої горілки більше десятка відомих торговельних марок, серед них виробників центрального та східного регіону держави. Окрім того виявлено фальсифікат підакцизної продукції торговельних марок Львівщини.

Загалом впродовж лютого-вересня 2016 року зловмисниками було незаконно виготовлено більше 50 тисяч пляшок фальсифікату горілки із підробленими марками акцизного податку. Одночасно у процесі викриття підпільного цеху вилучено ще 230 тисяч підроблених акцизних марок та майже 20 тон спирту, що планувалось використати для виробництва наступної партії підроблених горілчаних виробів.

За процесуального керівництва прокуратури, 6 членам організованої групи, причетних до незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, з метою збуту підроблених марок акцизного податку, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) КК України.

Судом їм обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 130 тис грн., яку вони сплатили. На вилучену підроблену продукцію, обладнання та майно підозрюваних накладено арешт.

За вчинене передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна та незаконно виготовленої продукції і обладнання, інформує ідділ комунікації поліції Львівської області.