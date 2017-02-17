У Львові зменшилась кількість перепусток на в’їзд у центр міста 

Станом на грудень 2016 року кількість перепусток на в’їзд у пішохідну зону центральної частини міста зменшилася через анулювання перепусток за порушення правил Положення про порядок регламентованого в’їзду в пішохідну зону центральної частини міста.

Про це повідомили у ЛКП «Муніципальна дружина»

«Починаючи з серпня, ми видали 272 перепустки для автомобілів обслуговування та 270 для авто мешканців. Однак станом на грудень 2016 року кількість перепусток зменшилася у зв’язку з анулюванням їх за порушення правил Положення про порядок регламентованого в’їзду в пішохідну зону центральної частини міста. Було зафіксовано 36 наїздів на болард транспортними засобами без перепустки, що намагалися «проскочити» за трамваєм або зареєстрованим автомобілем», – розповів директор ЛКП «Муніципальна дружина» Юрій Діль.

Зараз забезпечено цілодобову роботу системи в’їзду/виїзду в пішохідну зону центральної частини міста. Є два болардисти, які працюють 24 години на добу.

В’їзд транспорту відбувається відповідно до перепусток:

спецтранспорт – червона перепустка,

автомобілі, що обслуговують мешканців та заклади пішохідної зони центральної частини міста – жовта перепустка,

транспортні засоби мешканців – зелена перепустка.