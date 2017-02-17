У Львові горів багатоповерховий будинок

17 лютого о 05:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку в місті Львові по вулиці Є. Патона, 23. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи Державних пожежно-рятувальних частин № 2, 4, 1, 30 міста Львова та навчальну пожежно-рятувальну частину ЛДУ БЖД.

На момент пожежі у квартирі перебував власник, 1967 року народження, разом зі своїм товаришем. Чоловіки самостійно покинули задимлену квартиру. Власник помешкання отримав отруєння продуктами горіння. Пожежа спричинила сильне задимлення. Токсичний дим розповсюдився на сходову клітку та поширився на вищі поверхи будівлі.

Двоє літніх людей, 1942 та 1944 років народження, котрі проживали поверхом вище, внаслідок отруєння продуктами горіння втратили свідомість. Рятувальники винесли стареньких на свіже повітря й передали медикам. Потерпілих з діагнозом «отруєння продуктами горіння» було госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.

Також рятувальники евакуювали мешканців будинку із вищих поверхів для гарантування їхньої безпеки. Під час евакуації використовували спеціальні маски для рятування людей. Загалом евакуювали 5-ох людей, з них 1-ну дитину.

Полум’я від пожежі виходило за межі квартири, тому існувала загроза його перекидання на сусідні квартири. Надзвичайники здійснювали ліквідацію пожежі двома шляхами: зсередини та ззовні будівлі, за допомогою колінчастого автопідйомника. Пожежу локалізували о 06:23 і ліквідували о 06:34 у складі 3-ох ланок газодимозахисної служби. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, двоє дверей та вікно. Окрім цього, було пошкоджено облицювання стін на площі 30 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 30 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється, інформує dsns.gov.ua.