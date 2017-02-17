У Городоцькому районі чоловік впав у криницю і загинув

Як попередньо встановили правоохоронці, 72-річний чоловік, набираючи воду, впав у криницю з власної необережності.

У Городоцьке відділення поліції 16 лютого на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл району, котрий виявив у криниці тіло свого 72-річного батька без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого виявлено не було. Попередньо встановлено, що чоловік, набираючи воду, впав у колодязь з власної необережності.

Наразі призначено ряд експертиз, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.