У філармонії відкрили меморіальну таблицю Василю Барвінському

15 лютого Львівська філармонія здійснила крок до повернення у рідні стіни одного з найвидатніших українських композиторів. У філармонії відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Василя Барвінського та концерт до дня народження митця.

Про це повідомляє прес-служба філармонії.

Директор філармонії Володимир Сивохіп зазначив, що постать Барвінського — це постать, перед якою всі ми в боргу і зараз час збирати каміння. Він розповів, що багато визначних дат в житті композитора пов’язані з вісімкою. “У 2018 році святкуватимемо 130-ту річницю з дня народження Барвінського. Я б хотів, щоб його шанували кожен рік, кожен день, щоби він був присутнім в кожній домівці, особливо, якщо вона мистецька, – додав директор філармонії і розповів про інші важливі дати: – 1888 — день народження Барвінського. Він мав щасливу долю бути людиною епох. бо поєднав у своєму житті більшість можливих варіантів України та Львова. Спочатку Львів австрійський, де Барвінський став успішним молодим артистом. У Львові польському у 1938 році був здобув найбільшу славу і пошану. Його 50-річний ювілей святкували майже тиждень! І тоді маленька частка львів’ян, які не мали своєї державності., відчули себе українцями, бо вони мають Барвінського”

На відкритті меморіальної дошки виступили професор-музикознавець Стефанія Павлишин, заступник голови ЛОДА Оксана Стоколос-Ворончук, начальник управління культури Львівської міської ради Михайло Мороз, ректор Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка Ігор Пилатюк, губернатор дистрикту “Ротарі” Україна-Білорусь Геннацій Кройчик та поет Ігор Калинець.

Урочисте відкриття дошки здійснили учні Василя Барвінського. А після церемонії відбувся святковий концерт, на якому прозвучали твори композитора у виконанні Оксани Рапіти (фортепіано) та Тараса Менцінського (віолончель) у супроводі Симфонічного оркестру оперної студії ЛНАМ ім. М. Лисенка під диригуванням Богдана Дашака.