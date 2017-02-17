Сімейна пара з Австралії навчає учасників АТО англійської у Львові

Уроки англійської для учасників АТО проходять у центрі з лютого цього року. Їх проводить пара з Австралії Джаред та Тетяна Вайтборн.

Сьогодні на їхній урок англійської мови у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій завітали міський голова Львова Андрій Садовий та Тимчасово повірений у справах Австралії Брюс Едвардс.

«Сімейна пара з Австралії спеціально приїхала на рік жити в Україну, щоб вивчити мову і щоб робити щось корисне для наших захисників. Джаред та Тетяна Вайтборн були в Україні ще за часів Майдану, допомагали там. Вони самі прийшли до нас в Центр і запропонували курси англійської для учасників АТО», – розповіли у центрі.

Присутній на уроці міський голова Андрій Садовий, від імені усіх учнів, подякував Джареду та Тетяні за небайдужість і бажання допомогти учасникам АТО та подарував монети Короля Данила Галицького.

«Дякую за вашу роботу. Усіх закликаю бути активними і вивчати англійську. Я теж кожного дня одну годину присвячую вивченню цієї мови», – додав Андрій Садовий.

«Ми горді з того, що австралійці роблять для вас. Сьогодні також у Львові відбудеться відкриття виставки про нашу країну. Хочемо, щоб наша культура стала відомою для вас», – розповів Повірений у Справах Австралії Брюс Едвардс.

Міський голова Львова подарував Брюсу Едвардсу книгу про Львів. Також усі учні отримали промоційні значки Львова.

Брюс Едвардс, кадровий співробітник Департаменту закордонних справ та торгівлі. Раніше працював за кордоном заступником керівника місії в Посольстві Австралії в Бейруті та Посольстві Австралії в Кабулі. Працював у Гоніара з місією Регіональної допомоги на Соломонових островах та брав участь у Програмі розвитку ООН Соломонових островів та Програмі розвитку ООН В’єтнаму. У Канберрі, працював в Оперативному секторі Консульства, Секторі Тихоокеанських островів, а також секції зв’язку із засобами масової інформації.

За освітою магістр журналістики Університету Квінсленду, магістр мистецтв (географія) Університету Мельбурна.