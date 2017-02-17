Прокурор Львівщини назвав причину пожежі на сміттєзвалищі у Грибовичах

Причиною пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, яка виникла 28 травня 2016 року, стало самозаймання полігону через неналежну експлуатацію

Про це головний прокурор Львівської області Юрій Квятківський заявив на прес-конференції у п’ятницю, повідомляє Укрінформ.

«Проведеною комплексною експертизою встановлено, що причиною пожежі, яка виникла 28 травня 2016 року, є самозаймання неущільнених твердих побутових відходів. Те, що займання було спричинене сторонніми факторами, експертизою не встановлено. Також встановлено, що експлуатація полігону посадовцями ЛКП «Збиранка» здійснювалося з порушеннями вимог. Не проводився полив ділянок полігону при високих температурах, перешарування, не виконувалися вимоги щодо забезпечення збору та утилізації звалищного біогазу, що призвело до його накопичення у внутрішньому полігоні з подальшим викидом у атмосферу. Це було передумовами для займання полігону», – зазначив Квятківський.

За його словами, у діях рятувальників під час гасіння пожежі не було виявлено порушень.

Як уже повідомляла “Львівська газета”, про те, що торішня масштабна пожежа на сміттєвому полігоні біля Львова, під час гасіння якої загинули троє рятувальників і зникла безвісти ще одна людина, не пов’язана з підпалом, 15 лютого заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Такі дані підтвердила державна експертиза, яку провели харківські науковці.

Своєю чергою, міський голова Львова вважає, що причиною займання сміття на полігоні став підпал. Про це він сказав 16 лютого під час брифінгу. «Я чітко знаю, що це був підпал. Але правду ми скоро не взнаємо”, – сказав він.

Додамо, що прокуратура області скерувала до суду обвинувачення у недбалості щодо головного комунальника Львова Юрія Гольця та трьох посадовців комунального підприємства «Збиранка», яке господарює на Грибовицькому сміттєзвалищі.